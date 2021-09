Pathfinder: Wrath of the Righteous - tựa game không dành cho ‘gà mờ'

Giống như phần Pathfinder: Kingmaker trước đó, Pathfinder: Wrath of the Righteous là một game CRPG sâu đến mức có thể có cá voi ở dưới đó. Với vô số dòng nhân vật để lựa chọn, mỗi dòng lại được chia thành các nguyên mẫu phụ, và một số dòng chỉ xuất hiện khi bạn đạt đến những cấp độ nhất định.

Pathfinder: Wrath of the Righteous ra mắt vào ngày 2.9.2021 trên các nền tảng PlayStation 4 Xbox One và PC, với một hệ thống phức tạp, bổ sung thêm hệ thống quản lý vương quốc và chiến đấu quy mô quân đội, cũng như việc chống lại kẻ thù với kỹ năng kháng cự và mưu mô. Dưới đây là những gì bạn cần biết trước khi vào game:

Con đường thần thoại không phải là duy nhất

Những con đường thần thoại về cơ bản cho phép nhân vật trở nên bất tử khi bạn có thể lựa chọn giữa một số yếu tố của thời kỳ á thần. Tuy nhiên, bạn cần hiểu rõ câu chuyện trước khi lựa chọn.

Đầu tiên, bạn sẽ có cơ hội "mở khóa" các con đường thần thoại khi tiếp xúc với các loại năng lượng siêu nhiên. Bạn có thể mở khóa bao nhiêu tùy thích và không thể bỏ sót hai thứ đầu tiên - thiên thần và ác quỷ. Những thứ khác hiển thị trong 2 chương đầu tiên khi bạn thực hiện các nhiệm vụ phụ và khám phá. Khi mở khóa các đường dẫn thần thoại thì các tùy chọn đối thoại liên quan sẽ xuất hiện.

Bạn có thể thay đổi tốc độ trong chế độ theo lượt

Pathfinder: Wrath of the Righteous cho phép bạn chọn giữa chiến đấu theo lượt và theo thời gian thực và bạn có thể chuyển đổi giữa hai cách này bằng cách nhấn phím T. Bạn chỉ có thể tăng tốc độ hoạt ảnh trong phần "Game" tại menu tùy chọn, bạn sẽ tìm thấy các nút chuyển đổi liên quan đến chế độ theo lượt, ở dưới cùng là hai thanh trượt để tăng tốc độ hoạt ảnh của nhóm và tốc độ hoạt ảnh của kẻ thù. Đẩy cả hai lên 3.0 và các trận chiến sẽ trôi qua.

Bạn không nhất thiết phải chọn cung thủ

Ở đầu game có khả năng sẽ nghiêng về các nhân vật tầm xa. Ngoài một hiệp sĩ, những người còn lại trong nhóm của bạn sẽ là một cung thủ, một thợ săn tinh linh, và sau đó là một kẻ ăn xin, phù thủy, nhà tiên tri và thuật sĩ. Vài giờ sau, số lượng lựa chọn sẽ tăng lên và nếu bạn gặp khó khăn trong việc lựa chọn giữa 25 dòng cơ bản, bạn cần nắm rõ những điểm khác biệt chính.

Bloodrager là một lựa chọn phổ biến - một kẻ man rợ với sức mạnh siêu nhiên, Cavalier và Warpriest đều có vẻ thích hợp với một trò chơi về việc tham gia một cuộc thập tự chinh, và những người lính kỵ binh có thể thử hệ thống chiến đấu mới. Nếu bạn chọn một võ sĩ, nhân vật này có thể sử dụng phép thuật trong khi cầm khiên hoặc sử dụng kiếm. Và nếu bạn muốn trở thành pháp sư, bạn có thể chọn dòng phụ là kiếm thánh với nhiều kỹ năng hỗ trợ vũ khí và áo giáp.

Ác quỷ không bị tác động bởi sét

Kẻ thù chính trong Pathfinder: Wrath of the Righteous là những con quỷ và chúng có nhiều khả năng kháng đáng nể. Khi bạn di chuột vào chân dung của một con quỷ theo để xem chỉ số của chúng và bạn thường thấy khả năng kháng các nguyên tố lửa, axit và băng và thường là khả năng miễn nhiễm với điện và chất độc. Chúng có khả năng kháng sát thương, kháng phép và một số miễn nhiễm với các phép thuật ảnh hưởng đến tâm trí hoặc có khả năng nhìn thấy thực sự, giúp chúng miễn nhiễm với ảo ảnh.

Nếu một sát thương vượt qua khả năng kháng của chúng, thông tin này sẽ được hiển thị cú chém, ví dụ "DR 3/ Holy" sẽ loại trừ 3 điểm sát thương đầu tiên trừ khi nó đến từ vũ khí thánh. Vũ khí băng có khả năng vượt qua hầu hết các DR, ngoài ra vũ khí cường hóa cao (dấu + sau tên của chúng) cũng có thể loại trừ DR. Ngoài ra còn có một chiến công thần thoại cho phép bạn chọn một loại sát thương nguyên tố cũng giúp loại trừ khả năng chống chịu.

Sửa chữa sai lầm

Trong Pathfinder: Wrath of the Righteous có rất nhiều cạm bẫy cho người chơi mới, các chiến công và nhiều tùy chọn được cài cắm và người chơi sẽ không nhận ra điều gì sai sai đang diễn ra. Nếu bạn không thích cách xây dựng nhân vật hiện tại, hãy nói chuyện với Hilor để reset và bắt đầu lại từ đầu. Một vài lần reset đầu tiên là miễn phí, nhưng sau đó bạn sẽ phải trả phí.

Hilor bắt đầu từ Trái tim của Người bảo vệ, sau đó trong chương 3 anh ta chuyển đến tầng hai của quán trọ không tên của Drezen. Trong chương 2, anh ấy sẽ không có mặt và bạn sẽ bị mắc kẹt với các lựa chọn của mình trừ khi bạn tải xuống một trong những bản mod tiện dụng của Pathfinder: Wrath of the Righteous.

Các tùy chọn độ khó

Không giống như Kingmaker, trong Pathfinder: Wrath of the Righteous bạn có thể tinh chỉnh các độ khó. Bạn có thể thay đổi số lượng kẻ thù đang tham gia chiến đấu. Thậm chí còn có chế độ tự động cho cuộc thập tự chinh nếu bạn không muốn bận tâm đến các trận chiến chiến thuật. Hầu hết các tùy chọn có thể được thay đổi nhanh chóng, vì vậy đừng lo lắng về việc bị mắc kẹt với những lựa chọn ban đầu của bạn. Chỉ có chế độ "Last Azlanti mode" thì có giới hạn trong một lần lưu, không thể chuyển đổi giữa chừng.

