2022 sẽ là năm quan trọng tiếp theo của game

Những thách thức của việc phát triển trò chơi trong đại dịch đã làm tăng thêm độ phức tạp cho một quá trình vốn đã quá phức tạp khi phát triển game. Điều này đã khiến lịch trình phát hành game của các công ty bị chậm hơn một chút, mở ra một lịch trình trò chơi ra mắt dày đặc vào năm sau.

Các trò chơi được cho là sẽ gây tiếng vang lớn trong dịp lễ năm nay sẽ ra mắt vào đầu năm sau, và điều đó tạo ra một sự thay đổi kỳ lạ trong cách chúng ta quen nhìn thấy trò chơi xuất hiện. Thông thường, từ tháng 9 đến tháng 11 là thời điểm bận rộn nhất trong mọi năm khi các nhà phát hành game tung ra các trò chơi lớn nhất của họ với mục đích kiếm nguồn thu nhập dồi dào khi các bậc cha mẹ cần mua quà cho con họ trong những ngày nghỉ lễ cuối năm. Sau đó mọi thứ bắt đầu rơi vào trạng thái “nghỉ đông” vài tháng trước khi phát triển trở lại.

Tuy nhiên năm nay lại khác, các nhà phát hành game có thể phải đợi sang tháng 1 và tháng 2 năm sau mới bắt đầu tung ra những tựa game hạng nặng của mình, gồm Elden Ring, Rainbow Six Extraction và Pokémon Legends: Arceus. Động lực đó tiếp tục kéo dài sang tháng 2 với Horizon: Forbidden West, Destiny 2: The Witch Queen, Saints Row và Dying Light 2 Stay Human. Thậm chí vào tháng 3, một số tựa game lớn cũng bắt đầu xuất hiện gồm Gran Turismo 7, Kirby and the Forgotten City, Marvel Midnight Suns và Tiny Tina's Wonderlands. Và đó chỉ là ba tháng đầu tiên.

Chưa dừng lại ở đó, rất nhiều tựa game lớn khác cũng đang trên đường ra mắt vào năm 2022 gồm The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, Bayonetta 3, Splatoon 3, God of War: Ragnarok, Redfall, Gotham Knights, Ghostwire Tokyo, Mario + Rabbids: Sparks of Hope, Suicide Squad: Kill the Justice League ,... Điều này không bao gồm các game đầy hứa hẹn như Stray, Triangle Strategy hoặc bất kỳ tựa game lớn nào sẽ được tiết lộ tại sự kiện E3 năm sau.