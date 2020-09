3 game kinh dị bom tấn sắp ra mắt trong tháng 10

Amnesia: The Dark Descent là một trong những tựa game kinh dị sinh tồn được giới phê bình đánh giá cao và phổ biến nhất trong 10 năm qua, và nó có thể được đánh giá cao vì đã thực sự hồi sinh thể loại này. Chính vì lý do này nên không có gì ngạc nhiên khi Remothered: Broken Porcelain đã thay đổi ngày phát hành từ ngày 20.10 thành ngày 13.10, vì vậy bây giờ nó không còn phải cạnh tranh trực tiếp với phần tiếp theo được mong đợi của Amnesia, Amnesia: Rebirth

Frictional Games đang trở lại Amnesia với phiên bản Rebirth, có vẻ như vẫn giữ nguyên cơ chế gameplay cốt lõi đã làm cho bản gốc trở nên phổ biến. Game thủ sẽ tiếp tục sử dụng các tài nguyên như diêm và đèn lồng, trong khi họ khám phá những tàn tích bí ẩn đầy rẫy những hiểm họa chết người và những sinh vật khủng khiếp. Lấy bối cảnh ở một sa mạc khắc nghiệt và nguy hiểm, Amnesia: Rebirth đang phát triển theo một số hướng mới hấp dẫn, và chắc chắn sẽ rất thú vị để xem liệu nó có thể đạt được thành tích như người tiền nhiệm của nó không.

Amnesia: Rebirth sẽ ra mắt trên PC và PS4 vào ngày 20.10.

The Dark Pictures Anthology: Little Hope (30.10)

Supermassive Games đã tạo nên tên tuổi trong thể loại kinh dị với Until Dawn, một game kinh dị tương tác đã nhận được nhiều lời khen ngợi tại thời điểm phát hành. Trong khi Until Dawn độc quyền trên PS4, Supermassive đã bắt đầu loạt phim tuyển tập kinh dị The Dark Pictures để có thể phát hành các tựa game của mình trên nhiều nền tảng. Trò chơi thứ hai trong loạt phim The Dark Pictures - Little Hope được lên lịch ra mắt đúng dịp Halloween và trông cũng ma quái như phần đầu tiên.

Little Hope mang đến những rung cảm như Silent Hill , theo đó người chơi khám phá một thị trấn sương mù bí ẩn với những bí mật đen tối. Giống như Man of Medan trước đó, Little Hope sẽ diễn ra như một game tương tác với việc những lựa chọn của người chơi có ảnh hưởng trực tiếp đến cốt truyện và số phận của các nhân vật. Will Poulter của Hollywood sẽ có một vai chính trong Little Hope và anh ấy sẽ tham gia cùng một dàn nhân vật hoàn toàn mới, tất cả đều có tính cách và động lực riêng biệt của họ.

Một trong những tính năng nổi bật trong Man of Medan là lối chơi nhiều người. Game thủ có thể tách các nhân vật trong game và điều này tạo ra một yếu tố độc đáo khi yếu tố hợp tác hoặc cạnh tranh thường không có trong thể loại này. Little Hope sẽ giữ lại tính năng này, vì vậy nó sẽ trở thành một trò chơi tuyệt vời để chơi cho bất kỳ ai đang có ý định tụ tập trong ngày lễ Halloween.

Mặc dù tháng 10 là thời điểm phát hành các game bom tấn kinh dị, nhưng vẫn có những game kinh dị thú vị khác được lên kế hoạch cho cuối năm. Observer: System Redux sẽ ra mắt cùng với hệ máy PlayStation 5 và Xbox Series X, cộng với The Medium của Bloober Team vẫn được lên kế hoạch phát hành trong năm nay. Không cần phải nói, sẽ có rất nhiều thứ để các game thủ yêu thích game kinh dị mong chờ vào cuối năm 2020.