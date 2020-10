Among Us bắt đầu bị nạn gian lận tấn công

Thu hút hàng triệu người chơi, đạt lượng lượng tải khổng lồ trên cả hai nền tảng iOS lẫn Android, trở thành tựa game có CCU (lượng người chơi ở cùng thời điểm) nằm trong top đầu của Steam,... Among Us đã trở thành cái tên được chú ý bậc của ngành công nghiệp game trong thời gian qua.

Tuy nhiên, đúng như nguyên tắc thường hay xảy ra đối với những trò chơi có cộng đồng đông đảo: Among Us đang trở thành nạn nhân của những kẻ gian lận (hack/cheat). Trên các diễn đàn và mạng xã hội của Among Us, có thể dễ dàng nhận ra "lời kêu cứu" của những game thủ đích thực.

Có rất nhiều hình thức gian lận đang bị kẻ gian lợi dung trong Among Us . Từ những phiên bản hack can thiệp thẳng vào dữ liệu hệ thống, khiến các nhân vật "ác" Imposter có thể "trảm sát" liên tục các nhân vật khác mà không bị giới hạn. Ngược lại, nhân vật Crewmate cũng có những phần mềm gian lận để nhìn thấu ai là Imposter, di chuyển nhanh, "bất tử"...

Một số người chơi Among Us "ranh ma" hơn đã không sử dụng phần mềm hack, mà tìm cách gian lận game bằng cách chơi cùng những nhóm bạn thân, sau đó trao đổi thông tin bằng các phần mềm liên lạc thứ ba để chiếm lợi thế ván đấu. Một số người chơi Among Us "ranh ma" hơn đã không sử dụng phần mềm hack, mà tìm cách gian lận game bằng cách chơi cùng những nhóm bạn thân, sau đó trao đổi thông tin bằng các phần mềm liên lạc thứ ba để chiếm lợi thế ván đấu.