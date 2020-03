Bản mở rộng tiếp theo của Hearthstone sẽ có tên gọi là Ashes of Outland

Hearthstone: Heroes of WarCraft Nhà phát hành: Blizzard Entertainment Nhà phát triển: Blizzard Entertainment bình chọn Mới đây, Blizzard vừa giới thiệu nội dung của bản mở rộng tiếp theo của Hearthstone . Theo đó, phiên bản này sẽ có tên là Ashes of Outland.

Ngoài việc giới thiệu thêm hàng tá lá bài mới, Ashes of Outland cũng sẽ lần đầu tiên giới thiệu class mới của Hearthstone. Được dựa theo Illidan Stormrage, class mới của Ashes of Outlands sẽ có tên gọi là Demon Hunter.

Class Demon Hunter sở hữu Hero Power trị giá 1 mana với tác dụng cung cấp 1 điểm tấn công cho tướng. Ngoài ra Demon Hunter còn sở hữu keywork mới có tên Outcast. Mỗi khi sử dụng những lá bài có dòng chữ Outcast nằm ở ngoài cùng (cả trái lẫn phải) trên tay sẽ thêm hiệu ứng mới.

Thêm vào đó, class Priest cũng sẽ được thay đổi sức mạnh hàng loạt lá bài vào ngày 26.3 sắp tới. Priest sẽ nhận thêm những lá bài mới nhằm bù lại những lá bài được cho vào Hall of Fame trong hình trên. Chưa hết, những lá bài cũng sẽ được đưa vào Hall of Fame bao gồm Leeroy Jenkins, Mountain Giant, Mind Control Tech, Acolyte of Pain và Spellbreaker khi bản mở rộng Ashes of Outland cập bến.

Ngoài ra các nhà phát triển Hearthstone cũng giới thiệu hệ thống đấu xếp hạng mới. Thay vì dựa theo hệ thống sao như trước, giờ đây game thủ sẽ leo hạng từ Đồng đến Kim Cương. Ban đầu, toàn bộ người chơi sẽ rớt xuống hạng Đồng vào đầu mùa, nhưng họ sẽ thăng hạng nhanh hơn dựa theo thành tích của mùa trước. Ngoài ra người chơi cũng được nhận quà tương ứng với vị trí hạng của mình.