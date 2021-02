Biomutant - đối thủ đáng gờm của Breath of the Wild sẽ ra mắt vào tháng 5

Được công bố lần đầu tiên tại Gamescom vào năm 2017, tựa game nhập vai hành động được chờ đợi từ lâu Biomutant của Experiment 101 cuối cùng sẽ xuất hiện trên hệ máy console vào ngày 25.5.2021. Biomutant sẽ phát hành đồng thời trên PlayStation 4, Xbox One và PC và yêu cầu cấu hình trên PC cũng đã được tiết lộ.

Được tiết lộ hơn ba năm trước, theo sau là sự im lặng kéo dài của Experiment 101 đã khiến nhiều game thủ thậm chí còn lo sợ rằng Biomutant bị hủy bỏ. Bây giờ, với việc ngày phát hành đã được ấn định, các game thủ sắp được trải nghiệm thế giới mở tuyệt đẹp của tựa game hậu khải huyền này.

Theo đó, yêu cầu tối thiểu để chạy Biomutant trên PC là bộ xử lý 64 bit, ít nhất là AMD FX-8350 hoặc Intel Core i5-4690K chạy ở tốc độ 3,5 GHz trở lên. Hệ thống sẽ cần 8 GB RAM và ít nhất 4 GB bộ nhớ card đồ họa hỗ trợ Direct3D 11, cụ thể là GeForce GTX 960 hoặc Radeon R9 380. Trò chơi sẽ yêu cầu 25 GB dung lượng để cài đặt.

Các yêu cầu hệ thống được đề xuất cho Biomutant, cao hơn một chút nhưng không quá nhiều. Bên cạnh vi xử lý 64-bit và 25 GB dung lượng lưu trữ, game thủ sẽ cần AMD Ryzen 5 1600 hoặc Intel Core i7-6700K chạy ở tốc độ 3.2 GHz hoặc cao hơn. Bộ nhớ RAM yêu cầu đã tăng gấp đôi lên 16 GB và yêu cầu bộ nhớ tích hợp của card đồ họa đã tăng lên 6 GB, với GeForce GTX 1660Ti hoặc Radeon RX 590 hỗ trợ Direct 3D 11.

Biomutant được dự đoán sẽ là một trong những bản phát hành đình đám của năm 2021. Giám đốc sáng tạo của trò chơi, Stefan Ljungqvist đã so sánh Biomutant với Breath of the Wild và Middle Earth: Shadow of Mordor mang đến một trải nghiệm nhập vai thế giới mở.

Trong Biomutant người chơi vào vai một chiến binh động vật có vú, một sinh vật lông xù giống mèo có thể được tùy chỉnh với các tùy chọn ban đầu về giới tính, kiểu lông và màu sắc, hình dạng cơ thể và đột biến ban đầu. Các thuộc tính RPG tiêu chuẩn như sức mạnh, sinh lực và sức lôi cuốn sẽ thay đổi theo ngoại hình của nhân vật. Ví dụ, cho nhân vật chính có cái đầu lớn hơn sẽ dẫn đến trí thông minh cao hơn. Về sau người chơi sẽ có thể mã hóa lại DNA của nhân vật của mình để điều chỉnh và nâng cấp chỉ số.

Người chơi sẽ lựa chọn liên minh với một trong sáu bộ tộc khác nhau trong thế giới của Biomutant tương tự như Nemesis trong Middle-earth Shadow of Mordor. Tuy nhiên, thay vì chiến đấu với những kẻ thù được tạo ra ngẫu nhiên, trong Biomutant người chơi kiếm được ân huệ với các bộ lạc và cuối cùng có thể trở thành thủ lĩnh bộ lạc. Bởi vì mỗi loại bộ lạc đại diện cho một chuỗi DNA, mối quan hệ của nhân vật người chơi với các bộ lạc này sẽ ảnh hưởng đến cấu tạo gen của họ.

Đối với sự so sánh của Breath of the Wild, điểm tương đồng nằm ở thế giới đầy màu sắc và sống động của hai trò chơi. Sự tương đồng trong lối chơi giữa hai tựa game cũng được thể hiện rõ ràng. Có thể thấy sự khác biệt trong hệ thống chiến đấu cận chiến của trò chơi, tập trung vào việc sử dụng các kỹ thuật lấy cảm hứng từ kung-fu, súng ống hoặc kết hợp cả hai. Biomutant cũng có hệ thống Karma tác động đến cách câu chuyện diễn ra, mở ra một số con đường nhất định hoặc khóa người chơi khỏi một số lựa chọn đối thoại.

Biomutant sẽ phát hành trên PC, PS4 và Xbox One vào ngày 25.5.2021.