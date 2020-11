Các tựa game bom tấn sẽ ra mắt trên PS5 trong năm 2021

Với việc PS5 ra mắt đã mang đến cho các game thủ hàng loạt tựa game để khám phá tuy nhiên vẫn còn rất nhiều tựa game được mong đợi trong năm 2021. Trong đoạn trailer New Worlds to Explore, Sony đã công bố một số tựa game độc quyền trên PS5 như: bản remake của Demon's Souls và Spider-Man : Miles Morales, Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank: Rift Apart và Returnal...