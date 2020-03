Call Of Duty Mobile: Chế độ chơi Zombie có thể sẽ bị loại bỏ

Như Thanh Niên Game đã giới thiệu, Call Of Duty Mobile là game di động được phát triển dựa trên thương hiệu FPS đình đám Call Of Duty. Trò chơi được phát triển dưới sự hợp tác của “cha đẻ” COD – Activision Blizzard và Timi Studios. Trong Call Of Duty Mobile, người chơi có thể thấy mình sẽ được thỏa sức vẫy vùng trong các trận đấu súng góc nhìn thứ nhất, sử dụng hàng loạt vũ khí tối tân và hỏa lực hỗ trợ.

Ngoài lối chơi hấp dẫn, thì Call Of Duty Mobile cũng tạo được ấn tượng tốt với nền đồ họa cực đẳng cấp. Trò chơi sở hữu nhiều chế độ chơi hấp dẫn và quen thuộc, trong đó có chế độ Zombie đình đám. Tuy nhiên trong một thông báo mới đây, đội ngũ phát triển đã quyết định sẽ tạm thời loại bỏ chế độ chơi này khỏi game vào cuối tháng 3 này. Tất nhiên, chế độ hấp dẫn này vẫn sẽ có thể được khởi động trở lại ở một phiên bản update trong tương lai.

Cộng đồng game thủ yêu thích trò chơi tại Việt Nam cũng đừng quên rằng phiên bản Call Of Duty Mobile VN do VNG phát hành đã mở cửa đăng ký sớm với nhiều phần quà hấp dẫn. Quý độc giả cùng game thủ quan tâm có thể tham khảo thêm thông tin và tham gia đăng ký tại đây.