Là phiên bản nâng cấp toàn diện của Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009), Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered mang đến một diện mạo hoàn toàn mới cho phiên bản gốc, cải thiện đáng kể đồ họa, tính năng,... nhưng vẫn giữ nguyên vẹn cấu trúc gameplay, kịch bản màn chơi. Đây là một tin vui dành cho cộng đồng game thủ, bởi Call of Duty: Modern Warfare 2 được đánh giá là một trong những phiên bản hay nhất của dòng game Call of Duty.