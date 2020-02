CD Projekt trở thành công ty game lớn thứ hai tại châu Âu

Thành lập từ năm 1994 tại một căn gác nhỏ bé với số vốn vỏn vẹn 2.000 USD, sau 25 năm vận hành và phát triển, CD Projekt đã trở thành niềm tự hào của người Ba Lan, và là một trong những thương hiệu được chú ý nhất của ngành công nghiệp game ở thời điểm hiện tại. Trong cuộc định giá mới đây, giá trị thị trường của CD Projekt đã tăng lên mức 8 tỉ USD, biến đơn vị này trở thành công ty game lớn thứ hai tại Châu Âu, chỉ sau Ubisoft (Công ty game của Pháp, có giá trị 9,6 tỉ USD).

Dù doanh thu hàng năm của CD Projekt vẫn còn kém xa so với những tập đoàn dẫn đầu ngành game, tuy nhiên, danh tiếng và uy tín thương hiệu của công ty này đang nằm ở ngưỡng cao hơn bao giờ hết. Sự thành công của The Witcher 3 trên hệ máy Nintendo Switch, những ấn tượng tốt đẹp từ loạt phim The Witcher trên Netflix, kỳ vọng khổng lồ của cộng đồng game thủ toàn cầu về dự án Cyberpunk 2077... đều là những yếu tố tác động rất tích cực đến công cuộc định giá CD Projekt.