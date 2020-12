Cha đẻ của loạt game Silent Hill sẽ ra mắt game kinh dị mới trong năm 2023

Bokeh Game Studio còn có nhiều nhà phát triển cũ của PlayStation , bao gồm cả Siren và nhà sản xuất Kazunobu Sato của The Last Guardian. Trong khi sự ra đi của Toyama đã làm tan nát trái tim nhiều game thủ đang trông chờ tựa game Silent Hill độc quyền trên PlayStation 5, tuy nhiên dự án tiếp theo của Toyama sẽ rất đáng để mong đợi khi đây là tựa game đánh dấu sự trở lại của anh ấy ở thể loại kinh dị.

Toyama cho biết ý định rời SIE Japan Studio sau khi tròn 50 tuổi vào đầu năm nay và do làm việc từ xa trong đại dịch COVID-19 cũng như cảm hứng từ genDESIGN - studio được thành lập bởi Ico và giám đốc Shadow of the Colossus Fumito Ueda, được hình thành trong quá trình phát triển The Last Guardian.