Crytek vô tình hé lộ Crysis Remastered

Vào năm 2007, cộng đồng game thủ toàn cầu đã được một phen dậy sóng khi Crytek (đơn vị trực tiếp phát triển Far Cry phần đầu tiên) trình làng Crysis. Lý do chủ yếu đến từ việc cơ chế đồ họa, vật lý các hiệu ứng mãn nhãn trong Crysis dường như... đến từ tương lai, vượt trội hơn hẳn các tựa game cùng thời điểm. Cũng vì lý do này, nhiều người đã gọi Crysis là "sát thủ phần cứng" hàng đầu của ngành công nghiệp game thời bấy giờ. Cũng nhờ Crysis, bộ engine CryEngine mà Crytek sử dụng để phát triển game đã trở nên nổi tiếng toàn cầu.