Cyberpunk 2077 sẽ có độ dài ngắn hơn The Witcher 3

Sau sự kiện Night City Wire (chương trình Livestream để CD Projekt Red kết nối với cộng đồng game thủ trước ngày phát hành Cyberpunk 2077), nhóm phát triển CD Projekt Red đã có cuộc trao đổi với báo giới, và lần đầu hé lộ thông tin về độ dài cốt truyện (các nhiệm vụ chính tuyến của Cyberpunk 2077). Theo đó, trò chơi "bom tấn" tiếp theo của hãng này sẽ có độ dài ngắn hơn dự án tiền nhiệm The Witcher 3 - ít nhất là khi so sánh ở mảng cốt truyện chính tuyến.

Quyết định này có phần đi ngược lại so với thói quen làm game thường thấy, khi dự án sau luôn được ưu ái bồi đắp nội dung so với sản phẩm tiền nhiệm - đặc biệt là với những hãng làm game đã sở hữu lượng người hâm mộ lớn. Tuy nhiên với trường hợp của Cyberpunk 2077 , đây có thể xem là quyết định dễ hiểu của CD Projekt Red do những kinh nghiệm rút ra từ The Witcher 3. Bởi trong một cuộc thống kế trên nền tảng Steam diễn ra vào năm 2018, chỉ 27% game thủ là "đi tới cuối con đường" mạch nhiệm vụ chính tuyến của The Witcher 3.

Theo chia sẻ từ trưởng bộ phận thiết kế nhiệm vụ Patrick K Mills, CD Projekt Red đã nhận lượng than phiền khá lớn từ cộng đồng game thủ bởi độ dài của The Witcher 3, khiến họ chẳng thể nào đủ sức bền để hoàn thành cốt truyện. Do kinh nghiệm này, hãng phát triển từ Ba Lan quyết định sẽ thu gọn mạch truyện chính tuyến của Cyberpunk 2077, nhằm giúp cho cộng đồng game thủ có cơ hội thưởng thức được trọn vẹn hơn trò chơi. Theo chia sẻ từ trưởng bộ phận thiết kế nhiệm vụ Patrick K Mills, CD Projekt Red đã nhận lượng than phiền khá lớn từ cộng đồng game thủ bởi độ dài của The Witcher 3, khiến họ chẳng thể nào đủ sức bền để hoàn thành cốt truyện. Do kinh nghiệm này, hãng phát triển từ Ba Lan quyết định sẽ thu gọn mạch truyện chính tuyến của Cyberpunk 2077, nhằm giúp cho cộng đồng game thủ có cơ hội thưởng thức được trọn vẹn hơn trò chơi.