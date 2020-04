Cyberpunk 2077 sẽ có số lượng DLC miễn phí 'dày đặc' như The Witcher 3

Cyberpunk 2077 là một trong những cái tên tâm điểm của thị trường game trong năm 2020, dù phải liên tục trì hoãn ngày phát hành do tiến độ phát triển game không hoàn thiện đúng dự kiến, nhưng sức nóng của trò chơi này chưa bao giờ giảm trong suốt thời gian qua. Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng Pre-Order (đặt trước) của game đã vượt qua cả The Witcher 3 do chính CD Projekt Red phát triển.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây với truyền thông Ba Lan, CD Projekt Red cho biết họ dự kiến ra mắt các phiên bản DLC (bản mở rộng, thêm nội dung mới cho trò chơi) theo tinh thần tương tự như The Witcher 3, với cam kết "sẽ không bao giờ ít DLC hơn The Witcher 3". Nếu như bạn còn nhớ, The Witcher 3 là một trong số ít những game được cộng đồng đánh giá rất cao về DLC, khi chỉ ra mắt hai DLC có trả phí rất đáng đồng tiền bát gạo, bên cạnh 16 DLC miễn phí.