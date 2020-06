Disco Elysium sắp chuyển thể thành phim truyền hình

Ra mắt vào ngày 15.10.2019, Disco Elysium là tựa game RPG do ZA/UM (Estonia) phát triển dưới sự điều hành của tài năng Robert Kurvitz. Ngay khi vừa ra mắt, Disco Elysium đã ngay lập tức nhận được hàng trăm lời khen ngợi từ giới chuyên môn, trò chơi cũng nhanh chóng ẵm hàng loạt giải thưởng danh giá cùng năm. Disco Elysium đưa người chơi hóa thân thành một tay thám tử lão làng, điều tra những vụ án giết người tại thành phố giả tưởng Revachol.

Những điểm nhấn khiến Disco Elysium trở nên đáng chú ý chính là sự độc đáo có một không hai trong cả cấu trúc gameplay (đặc sệt chất liệu RPG cổ điển), phong cách đồ họa ấn tượng gợi nhớ đến những bức tranh màu nước, và trên hết chính là cách dẫn truyện điên rồ, kỳ dị nhưng rất thu hút. Có lẽ, chính những sự phá cách này đã khiến Disco Elysium trở nên hấp dẫn dưới góc nhìn của những nhà làm phim.

Mới đây, DJ2 Entertainment và ZA/UM đã đưa ra thông báo chung về kế hoạch chuyển thể Disco Elysium thành phim truyền hình, nhưng chưa công bố chi tiết về ngày công chiếu, ê kíp làm phim... Trước Disco Elysium, DJ2 Entertainment đã đưa Sonic The Hedgehog lên màn ảnh rộng. Ngoài ra, đơn vị này cũng nắm giữ quyền chuyển thể phim nhiều tựa game nổi tiếng như Life is Strange, Little Nightmares, Sleeping Dogs, và Vampyr.