FIFA Online 4: Cơ hội nhận full đội hình ĐTVN trong sự kiện đồng hành cùng U.23 Việt Nam

Sau hàng loạt sự kiện đồng hành cùng bóng đá Việt Nam được tung ra xuyên suốt thời gian vừa qua, FIFA Online 4 tiếp tục cho ra sự kiện giúp người chơi đồng hành cùng các chiến binh sao vàng tại đấu trường danh giá nhất châu Á ở cấp độ trẻ - AFC U23.

Trong sự kiện “Tiếp lửa sao vàng - Vang danh châu Á” lần này, các bạn có thể nhận được hàng tá những phần quà hấp dẫn và miễn phí. Đặc biệt hơn, mọi người sẽ có cơ hội nhận được đội hình full cầu thủ Việt Nam và 50 đôi giày Biti’s Hunter Football phiên bản giới hạn của FIFA Online 4.

Song song với sự kiện những sự kiện dành cho những người chơi đã ủng hộ lâu năm, FO4 cũng dành những món quà đặc biệt dành cho những người chơi mới (mới đăng nhập lần đầu từ ngày 8.1.2020.

Theo đó, các tân thủ của FIFA Online 4 sẽ lần lượt hoàn thành nhiệm vụ trong 7 ngày. Sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, các bạn có thể chọn lựa 1 trong 3 phần quà hấp dẫn được đưa ra để nhận thưởng.

Có lẽ đối với fan của tựa game này không còn xa lạ gì với sự kiện nhận quà toàn server. Tuy nhiên sự kiện “Triệu trái tim - Chung nhịp đập” lại khác biệt ở chỗ lần đầu tiên FO4 tặng quà cho mọi người mà không cần phải tham gia thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào.

Theo đó, game thủ sẽ không cần phải tích lũy cổ vũ toàn server, cũng như không phải dự đoán bất kỳ trận đấu nào cả. Mọi người sẽ nhận được quà tặng sau mỗi trận đấu của U23 Việt Nam, thắng thì nhận quà, không thắng thì cũng nhận quà.

Từ ngày 08 - 16.01, U23 Việt Nam sẽ thi đấu 3 trận đấu. Tùy theo thành tích của đội tuyển Việt Nam thì mọi người sẽ nhận được quà tương ứng. Nếu thắng thì phần quà tất nhiên cực kỳ giá trị như thẻ Việt Nam, Competitors Of Continents, Heroes Of The Team Hot, ... Nếu thua thì mọi người đều nhận được 10 triệu BP.

Một giải đấu được dự đoán hết sức khó khăn vì các đối thủ đều rất quyết tâm cho tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2020, sự kiện đồng hành cùng U23 Việt Nam: “Tiếp lửa sao vàng - Vang danh châu Á” chắc chắn sẽ được người chơi của FIFA Online 4 hết sức đón chờ, không chỉ vì đó là dịp để rinh về những phần quà khủng, mà còn là cơ hội được đồng hành cùng Việt Nam cho một ước mơ lớn của dân tộc