Gói mở rộng của Nintendo Switch Online sẽ thêm các trò chơi của N64 và Sega Genesis

Theo Neowin, trong buổi giới thiệu September Direct, Nintendo đã tiết lộ một cấp hoàn toàn mới cho nền tảng Nintendo Online Services của mình, đó là dịch vụ sẽ hỗ trợ thêm một loạt các trò chơi cổ điển từ bảng điều khiển Nintendo 64 và Sega Genesis (hoặc Mega Drive). Một vài bộ điều khiển mới phù hợp với mới thông báo cũng đã được xác nhận cho Switch.

Nintendo Switch Online tiếp tục bổ sung thêm nhiều trò chơi cổ điển Neowin

Gói bổ sung hỗ trợ được đặt tên là Expansion Pack, trò chơi N64 và Genesis sẽ được xếp vào danh mục thành viên Nintendo Switch Online tiêu chuẩn và dự kiến sẽ phát hành trực tuyến vào cuối tháng 10. Các trò chơi được công bố chỉ được phép trải nghiệm thông qua dịch vụ khi ra mắt như sau:

• Nintendo 64: The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Starfox 64, Super Mario 64, Mario Kart 64, Mario Tennis, Yoshi's Story, WinBack, Dr. Mario 64, Sin and Punishment.

• Sega Genesis: Ecco the Dolphin, Musha, Streets of Rage, Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, Castlevania: Bloodlines, Gunstar Heroes, Shining Force, Ristar, Shinobi III, Contra: Hard Corps, Sonic the Hedgehog 2, Golden Axe, Phantasy Star IV, Strider.