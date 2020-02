Vào ngày hôm nay (giờ Việt Nam), One Punch Man: A Hero Nobody Knows đã chính thức phát hành trên nền tảng PlayStation 4 (PS4). Để đánh dấu cột mốc này, Bandai Namco đồng thời ra mắt đoạn trailer cực kỳ hài hước và độc đáo nhất trong suốt chiến dịch quảng bá trò chơi vừa qua.

Ra mắt lần đầu vào năm 2009 dưới dạng manga (truyện tranh Nhật Bản), One Punch Man trở nên nổi tiếng toàn cầu nhờ vào cốt truyện độc đáo, hài hước và không đụng hàng. Cốt truyện của One Punch Man chủ yếu xoay quanh nhân vật chính Saitama, một gã siêu anh hùng có ngoại hình buồn cười nhưng sở hữu sức mạnh vô song, đến nỗi có thể hạ gục bất kỳ kẻ địch nào chỉ với một nắm đấm duy nhất. Sau khi chinh phục nhiều nền tảng giải trí khác nhau, vào ngày hôm nay (28.02), trò chơi điện tử chuyển thể đầu tiên của One Punch Man đã chính thức phát hành toàn cầu. Mới đây, Bandai Namco đã ra mắt đoạn trailer mới để "hâm nóng" cộng đồng trước giờ G. Đáng chú ý, đoạn trailer này không hề thể hiện những nội dung, tính năng, cốt truyện... của One Punch Man: A Hero Nobody, mà chỉ bao gồm một hoạt cảnh duy nhất là lần lượt nhiều nhân vật "cộm cán" trong bộ truyện phải lãnh cú đấm của Saitama. Đoạn trailer này đã nhận được nhiều đánh giá tích cực và dí dỏm từ cộng đồng game thủ.

