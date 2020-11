Cyberpunk 2077 là một trong những cái tên "hot" nhất thời gian gần đây, đặc biệt trong bối cảnh ngày phát hành đã cận kề (10.12.2020) và sau khi CD Projekt Red ra mắt đoạn trailer gameplay mới nhất - thu hút 22 triệu view chỉ sau 3 ngày.

Đây là tình trạng đã từng xảy ra và gây thiệt hại nặng nề cho The Last Of Us 2, do đó, bản thân đội ngũ phát hành Cyberpunk 2077 cũng đang săn lùng ráo riết và gỡ bỏ các đoạn video rò rỉ.