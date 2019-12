Ra mắt vào giữa năm 2015, The Witcher 3 là một trong những game nhập vai/hành động thành công nhất trong vài năm gần đây. Trò chơi bán được hơn 40 triệu bản, được đông đảo game thủ thừa nhận vị thế của một "tượng đài", và cũng là sản phẩm thành công nhất của CD Projekt Red từ trước đến nay.

Khá thú vị là dù đã gần 5 năm tuổi, nhưng kỷ lục về lượng người chơi cùng thời điểm (tính riêng trên nền tảng Steam) của The Witcher 3 lại được xác lập vào ngày hôm qua (30.12.2019) với 94,601 game thủ cùng trực tuyến.

Thành tích khá bất ngờ này được cho là hiệu ứng đến từ bộ phim truyền hình The Witcher (do Netflix sản xuất), được công chiếu vào ngày 20.12.2019. Hiện tại, bộ phim do tài từ Henry Cavill thủ vai chính đang nhận được khá nhiều lời khen ngợi từ khán giả.