'Khai tử' Call of Duty Online, Tencent dọn đường cho phiên bản di động

Call of Duty Online là game online bắn súng góc nhìn thứ nhất miễn phí, được phát triển bởi Activision Thượng Hải và Raven Software, do Tencent Games phát hành. Sau 6 năm hoạt động, Call of Duty Online đã chính thức nói lời tạm biệt cộng đồng game thủ Trung Quốc vào tháng 8 sắp tới.

Cụ thể, Call of Duty Online sẽ đóng các máy chủ từ ngày 31.8.2021 sắp tới. Nguyên nhân được cho là do lượng người chơi sụt giảm khiến nhà phát hành khó lòng duy trì vận hành. Ngoài ra, cả Tencent lẫn Activision đều không giấu diếm lộ trình "khai tử" bản PC để dồn nguồn lực cho phiên bản Call of Duty Mobile.

Thông báo từ Tencent cho biết:

"Cảm ơn game thủ vì tình yêu và sự đồng hành của bạn đối với Call of Duty Online trong 6 năm qua. Chúng tôi rất vinh dự mang đến trải nghiệm chơi game tuyệt vời dành cho bạn.

Call of Duty Online sẽ không còn phát hành ở Trung Quốc vào cuối tháng 08. Call of Duty Mobile sẽ thay thế cho tựa game này. Chân thành cảm ơn tất cả các chiến binh của Call of Duty Online!"

Như vậy, việc đóng cửa Call of Duty Online để mở đường cho việc phát triển rộng rãi Call of Duty Mobile tại thị trường tỉ dân.