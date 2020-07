Kingdoms of Amalur bất ngờ tái xuất

Mới đây, THQ Nordic (chủ sở hữu mới của thương hiệu Kingdoms of Amalur) đã gây bất ngờ khi công bố sẽ "hồi sinh" tựa game này, thông qua phiên bản Remastered (tối ưu lại đồ họa, gameplay) có tên gọi Kingdoms Of Amalur: Re-Reckoning dành cho PS4, PC và Xbox One. Studio được giao thực hiện phiên bản này chính là Kaiko, đơn vị đứng sau các phiên bản Remastered của Darksiders.