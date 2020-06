KOF AllStar VNG - Quyền Vương Chiến: Liệu có xứng danh bom tấn?

King of Fighters AllStar - Quyền Vương Chiến (KOF AllStar VNG - Quyền Vương Chiến) đang tiến gần hơn đến ngày ra mắt. Với hàng loạt sự kiện đang được tổ chức, sản phẩm nhanh chóng thu hút hàng trăm ngàn game thủ đăng ký và tham dự event.

Tuy nhiên, vẫn có không ít hoài nghi, về việc KOF AllStar VNG - Quyền Vương Chiến có thực sự nổi bật và khác biệt so với phần còn lại của dòng game thẻ bài chiến thuật khác hay không?. Có lẽ, minh chứng cụ thể nhất thời điểm này chính là thành công của game trên nhiều đấu trường quốc tế cũng như những đánh giá tích cực thời gian gần đây của cộng đồng game thủ.

Cốt truyện được thiết kế công phu, chi tiết

Khám phá cốt truyện game qua từng trận đấu

KOF AllStar VNG - Quyền Vương Chiến tại máy chủ Nhật Bản khá kỹ càng trong việc giới thiệu cốt truyện sản phẩm này. Ngay từ bước đầu tiên đăng nhập, bạn sẽ nhận được đầy đủ các thông tin về bối cảnh, sự kiện,... giải đấu võ thuật King of Fighters, hay nguyên nhân, thời điểm bị hút vào chiều không gian khác, hội tụ với các nhân vật từ Samurai Shodown và The Last Blade.

Càng đi sâu vào khám phá, bạn sẽ nắm được tiểu sử từng nhân vật, mối quan hệ bạn bè hay thù địch với nhân vật chính,...Thêm vào đó, khung cảnh, sân đấu cũng sẽ thay đổi liên tục đề phù hợp với từng câu chuyện cụ thể. Nhờ đó, game trở nên sinh động và gần gũi hơn với các fan của King of Fighter.

Âm thanh và đồ họa siêu thực, lôi cuốn

Với thương hiệu của một game đối kháng đỉnh cao, KOF AllStar VNG - Quyền Vương Chiến thiết kế hệ thống nhân vật khá chân thực, hóm hỉnh với một chút hoạt hình hơn để dễ tiếp cận người chơi. Tuy vậy, việc tuân thủ và chú trọng vào các chi tiết đặc trưng của nhân vật như loại võ công, tuyệt chiêu, tư thế đứng, trang phục,... trong thiết kế giúp sản phẩm chân thực và lôi cuốn hơn rất nhiều.

Không những chú trọng về đồ họa nhân vật hay tuyệt chiêu, mà cả âm thanh sân đấu, âm thanh kỹ năng cùng thoại nhân vật cũng được đầu tư kỹ càng. Game giữ nguyên voice nhân vật khi thoại, tung chiêu và bị dính sát thương. Ngoài ra, để giữ nguyên bản sắc của dòng game đối kháng, KOF AllStar VNG - Quyền Vương Chiến còn chú trọng sự nguyên bản trong giọng đọc âm K.O hay Ready GO. Có nhiều game thủ đã nhận xét rằng: “Chỉ cần bật âm thanh điện thoại lên, không cần nhìn vào màn hình, bạn cũng biết đến lượt nhân vật nào đánh và tung ra kỹ năng gì. Thậm chí, còn có thể phân biệt chuỗi combo kỹ năng liên tục từ nhiều nhóm đấu sĩ nữa”.

Lối chơi xuất sắc, đòi hỏi kỹ năng cao

Quả thực, KOF AllStar VNG - Quyền Vương Chiến đã mang đến khá nhiều ngạc nhiên cho TNG, nhất là ở lối chơi, các thao tác tay khi chiến đấu với đối thủ.

Việc thi triển kỹ năng cũng đòi hỏi sự công phu và tính toán kỹ càng

Đầu tiên phải kể đến việc thao tác chiến đấu trực tiếp khi tham gia vượt ải hay thi đấu. Ở các tựa game thẻ bài chiến thuật khác, tới 90% người chơi sẽ dùng auto để tham chiến ở mọi chế độ, kể cả khi không có sự chênh lệch về lực chiến. Tuy nhiên, KOF AllStar VNG - Quyền Vương Chiến không đơn giản như vậy.

Auto vượt ải vẫn có, nhưng nó chỉ là phương tiện để người chơi rảnh tay hơn ở các ải nhỏ, khi chênh lệch lực chiến là rất lớn. Đối với những trận đấu ngang lực chiến, bạn sẽ phải tự chủ động ra chiêu thức, căn combo skill chính xác cho từng nhân vật. Độ khó của thao tác được đẩy lên cao khi mỗi nhân vật lại sở hữu nhiều chiêu thức khác nhau, qua đó đòi hỏi bạn phải “nhấp kỹ năng” đúng loại, đúng thời điểm, để tạo thành chuỗi combo dồn sát thương tốt nhất tới kẻ địch.

Rất nhiều tính năng phát triển nhân vật

Nếu việc thuần thục thao tác tay khi tham chiến đã tốn nhiều thời gian của bạn, thì riêng việc khám phá và chinh phục hệ thống tính năng tăng lực chiến đấu sĩ sẽ còn mất nhiều thời gian hơn thế.

Có khá nhiều tính năng tăng lực chiến nhân vật

Để nâng cấp lực chiến cho đấu sĩ, ngoài việc lên level như thông thường, bạn sẽ phải nâng cấp level, phẩm chất trang bị, thần khí, kỹ năng, tăng sao, tăng tư chất nhân vật,... và hàng chục tính năng bổ sung khác.

Mỗi tính năng đều có độ khó khác nhau về khả năng thu thập, tìm kiếm nguyên liệu hay các thử thách phải vượt qua. Dĩ nhiên, càng khó thu thập cũng đồng nghĩa với việc điểm lực chiến sau khi thăng cấp sẽ rất cao. Vì thế, nó đòi hỏi người chơi phải tham gia đầy đủ các sự kiện, chế độ vượt ải hay thi đấu đối kháng trong game, để có thể thu thập được nhiều nguyên liệu nhất.

Do đó, KOF AllStar VNG - Quyền Vương Chiến chắc chắn sẽ không dễ dàng cho những người chơi mới, hay kể cả những game thủ đã thử nghiệm KOF AllStar VNG - Quyền Vương Chiến ở các máy chủ nước ngoài trước đó. Bởi lẽ, hệ thống tính năng của tựa game này là rất nhiều và khắc nghiệt. Cũng vì thế, sản phẩm chắc chắn sẽ có lộ trình phát triển dài hơi, bổ sung thêm nhiều hoạt động đa dạng để thử thách game thủ.

KOF AllStar VNG - Quyền Vương Chiến sẽ chính thức đến tay người chơi vào ngày 25/6. Hiện tại, game thủ có thể tham gia các hoạt động đăng ký trước tại https://kofasvng-vn.onelink.me/j7MO/PRArticle để nhận hàng loạt quà tặng giá trị như iPhone 11 Pro Max 256GB, Apple Watch Series 5, Airpod Pro, iPad pro 256 và nhiều giftcode hấp dẫn trong ngày ra mắt.

