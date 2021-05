Liên Minh Siêu Quậy - Game mobile manga 'lầy lội' sắp ra mắt tại Việt Nam

Theo nhiều nguồn thông tin, Liên Minh Siêu Quậy - một trong những tựa game mobile đáng chú ý từ Funtap sẽ chính thức trình làng trong tháng 5 này. Game thuộc thể loại manga với lối chơi tương tự như các game afk/idle nên người chơi hoàn toàn có thể tập trung tận hưởng game mà không cần quá lo lắng việc phải đầu tư thời gian để cày cuốc.

Điểm sáng nhất của Liên Minh Siêu Quậy mà chỉ cần nghe qua thôi thì các tín đồ manga chắc hẳn sẽ “tít mắt”: Hệ thống nhân vật đa dạng, hội tụ từ đủ mọi bộ manga hot nhất trên toàn thế giới. Điểm danh sơ bộ thì chúng ta đã ngay lập tức có Lù (Luffy - One Piece), Thánh Phồng (Saitama - One Punch Man) hay Levi (Attack on Titan). Dĩ nhiên những nhân vật này đều sẽ được thiết kế với đôi chút phá cách để tạo ra sự khác biệt đối với phiên bản gốc để tạo ra sự lầy lội dễ thương.

Dĩ nhiên, hệ thống nhân vật không phải “highlight” duy nhất của Liên Minh Siêu Quậy. Tựa game mobile manga này còn sở hữu nhiều tính năng hấp dẫn khác như “1 đội hình chiến muôn nơi” cho phép người chơi có thể tham gia nhiều hoạt động cùng lúc mà không bị cản trở gì. Thêm vào đó, trong trận đấu, một số tổ hợp kỹ năng sẽ tạo ra “hợp kích” - các nhân vật sẽ cùng nhau tung skill vô cùng đẹp mắt mà hiếm game cùng thể loại nào khác có.

Bên cạnh đó, khi trở thành một phần của cộng đồng Liên Minh Siêu Quậy, bạn hoàn toàn có thể yên tâm vì đây chắc chắn sẽ là một cộng đồng vô cùng đông vui và nhiệt huyết. Lý do bởi cấu hình yêu cầu của Liên Minh Siêu Quậy là vô cùng nhẹ nhàng, các tín đồ manga có thể dễ dàng tải game và trải nghiệm khi tựa game ra mắt trong tháng 5 này

Về tổng quan, game mobile Liên Minh Siêu Quậy mang đến một màu sắc vui vẻ và tươi mới cho cộng đồng game thủ Việt sau những ngày học hành và làm việc căng thẳng. Nếu bạn là một tín đồ manga, chắc chắn đây sẽ là tựa game mà bạn không nên bỏ qua.