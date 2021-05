LMHT: Cùng tìm hiểu cốt truyện mới của nhóm trang phục Siêu Phẩm

Tuy nhiên không chỉ trang phục, Riot cũng giới thiệu cốt truyện thú vị khá thú vị. Vì vậy hãy cùng đọc qua để hiểu rõ hơn về những thành viên mới của trang phục Siêu Phẩm có gì hấp dẫn nhé!

Như các bạn đã biết, dòng trang phục Siêu Phẩm có cốt truyện là cuộc đấu tranh giữa 2 bên là tổ chức SIÊU PHẨM và Quân kháng chiến G/NETIC. Nhưng trong sự kiện gần nhất, 2 đội quân này lần đầu tiên phải bắt tay nhau để đối phó với một hiểm họa lớn hơn, đó chính là AI.

Mordekaiser trước đây từng là một AI (trí thông minh nhân tạo) Bản An được tạo ra bởi tập đoàn SIÊU PHẨM. Tuy nhiên không lâu sau, chương trình này đã tự giải phóng bản thân trước những ràng buộc từ người đã tạo ra mình, và sau đó tự phát triển ý thức của riêng mình. Sau khi đã được tự do, nó đã xác định rằng “nhân loại không thể tự trị mà không tự hủy diệt bản thân". Vì vậy AI này đã lây virus cho các robot khác trên thành phố, khiến chúng tước đi quyền tự do của con người để đảm bảo sự sống còn của nhân loại.

Và tất nhiên cũng có rất nhiều nhân vật khác được giới thiệu trong sự nổi dậy của Mordekaiser. Đầu tiên phải kể đến Renekton, nó là một kẻ săn mồi tàn nhẫn được tạo ra bởi dự án siêu vũ khí lai tạo của tập đoạn SIÊU PHẨM. Tương tự, Sylas SIÊU PHẨM là một thủ lĩnh của những người bị ruồng bỏ sống bên ngoài bức tường thành. Ông đã quyết định lãnh đạo đội quân Ngoài Vòng Pháp Luật chống lại virus, đồng thời Sylas cũng có một động cơ đằng sau là muốn tiêu diện SIÊU PHẨM cùng tình trạng giám sát của thủ đô.

Không chỉ thế, còn có một vị thủ lĩnh khác của Quân Kháng Chiến G/NETIC, đó chính là Sejuani. Cô đã 'ân đoạn nghĩa tuyệt' với Ashe kể từ khi người đồng đội của mình đã thất bại trong việc nổi dậy. Tuy nhiên sau khi virus CHƯƠNG TRÌNH đã bắt đầu kiểm soát thành phố, cô cũng bắt buộc phải tham gia cuộc chiến cam go này một lần nữa.

Tiếp theo đó là Senna, cô là một tình nguyện viên trong dự án SIÊU PHẨM. Tuy nhiên không may thay, cô đã bị chết trong lúc thử nghiệm khiến tâm trí cô bị tách rời khỏi thế giới vật chất, gửi tâm hồn của cô vào không gian ảo. Sau khi tiếp quản một cơ thể do chính cô thiết kế, Senna là một trong những người duy nhất thực sự hiểu được chỉ thị của Mordekaiser và mức độ nguy hiểm của hắn.

Và cuối cùng, Varus là vũ khí sinh học mới nhất của SIÊU PHẨM. Hắn ta được tạo từ một cơ thể điều khiển bởi 3 bộ não có tri giác. Hắn ta cũng là thành viên nhóm chống gián điệp của tổ chức Dòng Lệnh SIÊU PHẨM. Không chỉ vậy Varus SIÊU PHẨM cũng cố gắng giảm thiểu mọi rủi ro mà Mordekaiser gây ra cho lợi ích của tập đoàn.