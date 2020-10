LMHT: Kai'Sa được xem là con cưng của Riot khi có 7 trang phục mới chỉ trong 2 năm ngắn ngủi

Kể từ khi mới ra mắt từ năm 2018, Kai'Sa đã liên tục nhận được trang phục mới. Không chỉ vậy, cô nàng xạ thủ mới nổi này còn sở hữu những trang phục siêu nổi tiếng như K/DA hay gần đây nhất là K/DA All Out. Nhưng trong khi đó, có hàng loạt vị tướng trong LMHT vẫn chưa nhận được trang phục từ rất lâu.

Theo như thống kê từ một bài viết trên mạng xã hội Reddit, trung bình cứ mỗi vị tướng sẽ được giới thiệu trang phục mới cứ mỗi 136 ngày. Trong khi đó so sánh với Kai'Sa thì hiện tại cô nàng này đã có 7 trang phục mới (đã bao gồm 2 phiên bản Hàng HIệu của K/DA và K/DA All Out).