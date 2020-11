LMHT: Ngày ra mắt của tướng mới thuộc vị trí hỗ trợ đỡ đòn đã đến rất gần

Vào rạng sáng nay, Riot Games đã tung video teaser tướng mới tại trang Twitter LMHT chính thức. Điều này khiến mọi người tin rằng đội phát triển game đã sẵn sàng giới thiệu tướng mới trong tương lai gần.

Theo đó, teaser này đã hé lộ một món vũ khí trông khá kỳ dị nhưng cũng toát ra vẻ nguy hiểm không kém. Và nếu so sánh với poster cũ mà LMHT đã giới thiệu, đây chính là chiếc thương mà tướng mới thuộc vị trí hỗ trợ đỡ đòn sử dụng.

Trong video teaser này, Riot Games cũng thêm một đoạn câu để miêu tả sau: "Hurt someone enough, and they just might hurt you back" (Tạm dịch: Tổn thương ai đó thật nhiều, rồi 1 ngày họ sẽ trả đủ). Đoạn câu này khiến mọi người liên tưởng đến việc tướng mới sẽ có kỹ năng phản sát thương như Rammus hoặc trang bị Giáp Gai.

Hiện tại thông tin về vị tướng này vẫn còn khá mù mờ. Tất cả những gì mọi người biết về tướng mới thông qua đợt chia sẻ về giới thiệu tướng sắp ra mắt trong LMHT vào tháng 9 . Theo đó, họ nói rằng tướng mới là một tướng hỗ trợ đỡ đòn. Ngoài ra đội phát triển còn chia sẻ rằng nhân vật này là một người "CỰC KỲ nguy hiểm" và nên cẩn thận nếu muốn tiếp cận.

Theo dự đoán, có khả năng tướng mới hỗ trợ đỡ đòn này sẽ ra mắt trong phiên bản 10.25 tiếp theo của LMHT.