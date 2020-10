Marvel Realm of Champions - Game MOBA siêu anh hùng mở đăng ký sớm

Marvel Realm of Champions là game MOBA di động có đề tài siêu anh hùng Marvel do Kabam sản xuất và được NetEase phát hành trên toàn thế giới. Hiện tại, Marvel Realm of Champions đã mở đăng ký sớm trên trang chủ và Google Play, người chơi tham gia đăng ký sớm sẽ nhận được các phần thưởng hấp dẫn.

Cốt truyện của Marvel Realm of Champions bắt đầu từ sự kiện Maestro - phiên bản "xấu xa" của Hulk từ một tương lai khác - phá hủy thực tại để xây dựng Battleworld của riêng mình. Hắn ta cai trị các dòng thời gian được hợp nhất, thay thế các vị thần và chiến binh. Với nắm đấm bạo tàn của mình, Hulk “xấu xa” đã khiến thế giới chìm sâu hơn vào tình trạng hỗn loạn. Các vị thần và siêu anh hùng khác đã tìm cách xoay chuyển cục diện. Khi cuộc chiến này bắt đầu trong Marvel Realm of Champions, game thủ sẽ sử dụng khả năng triệu hồi các siêu anh hùng để chiến đấu, xóa tan bóng đêm Battleworld do Maestro tạo ra.

Trong Marvel Realm of Champions, người chơi có thể chọn và tùy chỉnh một nhân vật với trang bị tốt nhất để chiến đấu chống lại các đối thủ khác. Người chơi cũng sẽ được hợp tác với hai người chơi khác trước khi tham gia trận chiến trong một loạt các đấu trường lấy cảm hứng từ Marvel.

Ở phiên bản hiện tại sẽ có 6 siêu anh hùng để game thủ lựa chọn bao gồm những cái tên như Iron Legionnaire, Web Warrior, Black Panther, Hulk, Storm và Sorcerer Supreme. Mỗi siêu anh hùng sẽ có những kĩ năng riêng đặc trưng, ví dụ như Hulk hoạt động như một tanker đúng nghĩa và Black Panther xuất sắc trong các pha cận chiến. Về cơ bản, người chơi có thể đoán được vai trò của các siêu anh hùng mà mình hóa thân nếu là một fan của "nhà Marvel".