Need for Speed Hot Pursuit sắp được Remastered

Need For Speed là tượng đài của thể loại đua xe nói riêng và ngành công nghiệp game nói chung, với 24 phiên bản chính tuyến và hàng chục những trò chơi phụ bản, cũng như phim, truyện, đồ chơi,... ăn theo. Need For Speed cũng được xem là "gà đẻ trứng vàng" của EA , khi đã tiêu thụ đến 150 triệu bản và là một trong những thương hiệu thành công nhất ngành game.

Đáng chú ý, trong hàng chục phiên bản của Need For Speed, nhiều nhánh thương hiệu nhỏ hơn đã đạt được thành công vượt bậc và trở thành huyền thoại trong cộng đồng game thủ. Có thể kể đến những cái tên như Need For Speed Underground, Need For Speed Most Wanted, và tất nhiên là không thể thiếu Need for Speed Hot Pursuit.

Need for Speed Hot Pursuit ra mắt lần đầu vào năm 1998 (Need for Speed III: Hot Pursuit), và là phiên bản Need For Speed đầu tiên khai thác đề tài "trốn chạy" của các tay đua trái phép. Phiên bản này lập tức đạt được nhiều thành công, dẫn đến sự ra đời của Need for Speed: Hot Pursuit 2 (2002) và Need for Speed: Hot Pursuit (2010). Hầu như tất cả các phần game này đều được đánh giá cao, liệt vào hàng kinh điển của thể loại game đua xe.

Đáng chú ý, nhiều nguồn tin đáng tin cậy cho rằng phiên bản Need for Speed: Hot Pursuit (2010) đang sắp được EA ra mắt, nhiều khả năng là trong ngày hôm nay (04.10) dựa vào thông báo đếm lùi bí ẩn trên trang chủ của Need For Speed. Đáng chú ý, nhiều nguồn tin đáng tin cậy cho rằng phiên bản Need for Speed: Hot Pursuit (2010) đang sắp được EA ra mắt, nhiều khả năng là trong ngày hôm nay (04.10) dựa vào thông báo đếm lùi bí ẩn trên trang chủ của Need For Speed.