Netflix sắp làm phim về Beyond Good & Evil

Netflix đang ngày càng bày tỏ sự quan tâm đến đề tài game , bằng chứng là chỉ trong thời gian hai năm trở lại đây, "gã khổng lồ" của lĩnh vực truyền hình này đã lần lượt trình chiếu thành công nhiều bộ phim chuyển thể như Castlevania, The Witcher,... Lần này, đến phiên Ubisoft hợp tác với Netflix thông qua loạt phim Beyond Good & Evil.

Ra mắt lần đầu vào năm 2003, Beyond Good & Evil là một tựa game được đánh giá cao cả về gameplay, cốt truyện lẫn chất lượng hình ảnh. Trò chơi lấy bối cảnh giả tưởng vào năm 2435 khi Trái Đất bị một chủng tộc ngoài hình tinh xâm lược. Trong vai cô phóng viên đầy nhiệt huyết Jade, bạn sẽ từng bước tham gia vào cuộc kháng chiến chống lại sự thống trị này. Dù cốt truyện tưởng như khá đơn giản, nhưng Beyond Good & Evil lại chứa đựng nhiều thông điệp ẩn dụ, và hấp dẫn người chơi bởi một thế giới đầy tính sáng tạo.

Dù được đánh giá cao về chuyên môn, Beyond Good & Evil lại không đạt thành công ở khía cạnh thương mại. Đó là lý do trò chơi này vẫn mãi chưa có phần tiếp theo, dù Ubisoft đã hé lộ Beyond Good & Evil 2 vào năm 2017 , nhưng đến tận thời điểm này trò chơi vẫn đang bặt tăm.