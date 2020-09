'Người nhện' Tom Holland hết lời khen ngợi phim chuyển thể Uncharted

Trong số các bộ phim chuyển thể từ game, hành trình sản xuất của Uncharted có thể xét vào dạng gian truân bậc nhất. Dự án này lần đầu được Sony khởi động từ tận năm 2008, kèm theo tin đồn xoay quanh việc tài tử Nathan Fillion sẽ đảm nhiệm vai chính Nathan Drake. Mãi tới năm 2010, bộ phim mới bắt đầu công bố David O. Russell sẽ kiêm vai trò biên kịch và đạo diễn, với vai chính được "đo ni đóng giày" cho ngôi sao hành động Mark Wahlberg

Tưởng như mọi việc sẽ êm xui, dự án Uncharted lại gặp hạn và liên tục có sự thay đổi từ đội ngũ sản xuất. Tính đến thời điểm 2019, tổng cộng đã có thêm... 6 đời đạo diễn lần lượt tham gia và rời dự án vì những lý do khác nhau. Mãi đến người thứ 7 là Ruben Fleischer (đạo diễn phim Venom) ngồi vào ghế đạo diễn, bộ phim mới bắt đầu bước vào guồng khởi động. Đáng chú ý là sau gần 10 năm dài chờ đợi, Mark Wahlberg đã quá... già để tiếp tục thủ vai Nathan Drake. Do đó, tài tử này phải chuyển sang đảm nhiệm vai Victor Sullivan, đồng hành cùng Nathan Drake thời niên thiếu do "Người nhện" Tom Holland thủ vai. Vào đầu tháng 03.2020, đến phiên Antonio Banderas, Sophia Taylor Ali và Tati Gabrielle tham gia vào đội ngũ diễn viên.

Tuy nhiên vận rủi chưa chịu rời bỏ đoàn làm phim Uncharted , bởi khi chỉ vừa bấm máy được không lâu từ ngày 16.03.2020, đại dịch Covid-19 đã càn quét toàn cầu và khiến dự án bị đình trệ. Chưa dừng lại ở đó, diễn viên gạo cội Antonio Banderas dương tính với Covid-19 và mất hơn gần một tháng để điều trị khiến tiến độ quay phim bị ảnh hưởng.

Dù vậy, mặc cho khó khăn chồng chất dự án phim Uncharted đã trở lại quá trình sản xuất - theo nguồn tin của nhiều kênh truyền thông phương Tây. Vào ngày hôm qua, diễn viên chính Tom Holland đã có buổi livestream trên Instagram cá nhân và chia sẻ thông tin hết sức khả quan: tiến trình quay phim đang cực kỳ thuận lợi!

Tom Holland chia sẻ: "Bộ phim Uncharted giống như tất cả những gì mà tôi từng mơ ước. Tôi không biết các bạn đã chơi game này hay chưa, nhưng cá nhân tôi là một người hâm mộ cuồng nhiệt và tôi khẳng định rằng việc sản xuất đang diễn ra hết sức thuận lợi!". Trước đó, Tom Holland đã ngợi ca Uncharted là một trong những kịch bản phim hay nhất mà anh từng xem.