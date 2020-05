Nhiều streamer đình đám 'tham chiến' Call Of Duty: Mobile VN

Rip113 thể hiện bản lĩnh chiến binh với Call of Duty: Mobile VN

Bước vào Call of Duty: Mobile VN, anh chàng xác định ngay phải “hốt” ngay Battle Pass: Premium Plus, nhận nhân vật huyền thoại Ghost. Rip113 hài hước “mình đại gia mà”, “chơi đồ hàng hiệu thôi”, đồng thời chia sẻ “có chơi gì thì chơi nhưng thời trang là trên hết” thế nên không ngần ngại mua “tẹt ga” mọi thứ trong Cửa Hàng. Streamer này dành nhiều lời khen cho đồ họa, skin và bản đồ cũng như các chế độ chơi. Rip113 ví cuộc trải nghiệm với Call of Duty: Mobile VN như một bữa tiệc với đầy đủ các “món khai vị, món chính và tráng miệng”.

Được biết, streamer này từng nổi danh khi chơi và nhận định các tựa game FPS, eSports. Rip113 cũng sở hữu cho mình một cộng đồng lên đến hơn 400.000 người. Chính vì thế, các buổi livestream của Rip113 thu hút đến hàng trăm ngàn người xem và tương tác.

Quang Cuốn – “game bắn đỉnh cao đây rồi”!

Khá vui tính và hoạt ngôn, Quang Cuốn đưa người xem livestream đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác từ khi mới vào game. Cũng như nhiều tân binh khác, Quang Cuốn tìm hiểu tường tận game và hướng dẫn anh em chơi rất nhiệt tình. Hơn một giờ đồng hồ “quần thảo” trong game, streamer này đã có những phút trải nghiệm thật kích thích và tạo hứng thú cho cộng đồng của mình.

Tuấn Tiền Tỉ - “game chân thật ghê luôn”!

Lần đầu đến với tựa game bom tấn Call of Duty: Mobile VN, streamer Tuấn Tiền Tỉ không khỏi bỡ ngỡ bởi bản đồ đa dạng, chế độ chơi phong phú, skin vũ khí đẹp và đồ họa chân thật đến vô cùng! Anh chàng liên tục thốt lên những tiếng ồ, à và khen game đẹp, hay. Kỹ năng “không phải dạng vừa đâu” đã giúp Tuấn Tiền Tỉ có một “cuộc dạo chơi” đầy phấn khích ở Call of Duty: Mobile VN. Và với anh chàng này, dịp lễ dài ngày vừa qua thật không uổng phí khi trải nghiệm một tựa game tạo hứng khởi cho người chơi như Call of Duty: Mobile VN.

PoxPox – “đồ họa xịn quá”!

Là một người có nhiều kinh nghiệm chơi thể loại game bắn súng, anh chàng này nhận định Call of Duty: Mobile VN phù hợp hoàn toàn với người chơi FPS. PoxPox đặc biệt hứng thú với các loại skin súng, máy bay và các nhân vật huyền thoại của game, trong đó có Captain Price. Gần hai tiếng trải nghiệm Call of Duty: Mobile VN, PoxPox đã “kinh qua” gần như tất cả các loại vũ khí và bản đồ game. Anh chàng tự tin “đã biết hết 70% game” và cảm thấy như thế là quá đã rồi!

MisThy, Ngân Sát Thủ, Như Hexi – phấn khích qua từng ván đấu Multiplayer & Battle Royale

Cả ba cô nàng streamer này đều có những đánh giá về đồ họa, chế độ chơi, giao diện game chân thật và đỉnh cao, lối chơi không quá khó, có thể tạm gọi là “game quốc dân”, phù hợp với mọi người thích FPS ở mọi trình độ từ tân binh đến chuyên nghiệp.

Nếu MisThy rất “gắt” trong từng trận đấu, thì Ngân Sát Thủ lại bị “ăn hành sấp mặt” bởi đối thủ, Như Hexi liên tục “ngã ngựa”. Tuy nhiên, các buổi trải nghiệm lại cực kỳ lý thú bởi cách truyền cảm hứng chơi game, giải trí đầy duyên dáng và dễ gần của cả ba nữ streamer này.

Call of Duty: Mobile VN là tựa game bắn súng ra mắt ngày 20.4 vừa qua nhưng được cộng đồng game thủ Việt cực kỳ thích thú, nhiệt tình trải nghiệm và “review” game. Dù ra mắt mới vài tuần nhưng đã có đến hàng triệu game thủ tham gia game, đồng thời nhận định đây sẽ là tựa game “đạp đổ” mọi kỷ lục game FPS tại thị trường Việt. Rất nhiều streamer Việt cũng đã đổ bộ vào game, tiêu biểu có thể kể đến Bé Chanh, Thầy Giáo Ba, Bomman, Oops Buron,…