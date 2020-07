No Man's Sky 'hồi sinh' mạnh mẽ nhờ Xbox Game Pass

Dù vậy, sau khi chính thức trình làng, No Man's Sky đã nhanh chóng bị liệt vào danh sách những trò chơi đáng thất vọng nhất của năm 2016. Cơ chế ngẫu nhiên (tự tạo hình các hành tinh, vật thể, sinh vật sống, thực vật...) đã mang lại những kết quả không như kỳ vọng, tái tạo một vũ trụ tuy rộng lớn nhưng lại thiếu sức sống và bản sắc riêng biệt. Ngoài ra, gameplay của No Man's Sky cũng bị đánh giá là nhàm chán, lặp đi lặp lại, thiếu mục đích...

Trước sự công kích của dư luận, nhà phát triển Hello Games đã thực hiện kế hoạch "cải tổ", cập nhật thêm nhiều nội dung mới cho No Man's Sky suốt 4 năm vừa qua. Từ chỗ một trò chơi gần như trống rỗng, đội ngũ phát triển đã cập nhật thêm tính năng thực tế ảo (VR) , các phương tiện di chuyển trên bề mặt hành tinh, khả năng xây dựng căn cứ, các cơ chế hỗ trợ chơi mạng... và dần dần cải thiện chất lượng tổng thể của No Man's Sky.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, No Man's Sky ở thời điểm hiện tại và bốn năm về trước đã gần như là hai tựa game khác biệt, nhờ vào nỗ lực không mệt mỏi của Hello Games. Chính nhờ điều này cộng với cú hích có mặt trên Xbox Game Pass (một dịch vụ chơi game trả phí của Microsoft), No Man's Sky đã chứng kiến sự tăng trưởng đột biến về số lượng người chơi. Cụ thể, chỉ trong vòng hơn một tháng (kể từ tháng 06.2020), đã có hơn 1 triệu người chơi mới gia nhập vào thế giới của No Man's Sky. Cộng với lượng người chơi cũ trung thành, No Man's Sky hiện đang sở hữu cộng đồng đông đảo nhất kể từ thời điểm ra mắt.