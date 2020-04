(Nóng) The Last Of Us Part 2 hoãn vô thời hạn vì Covid-19

Dự kiến ra mắt vào ngày 29.05.2020, The Last Of Us Part 2 là game "bom tấn" đình đám hàng đầu của năm 2020. Trò chơi là phần nối tiếp của The Last Of Us (ra mắt năm 2013), được giới chuyên môn và cộng đồng game thủ đánh giá là một trong những trò chơi vĩ đại nhất lịch sử. Không chỉ hấp dẫn game thủ nhờ vào gameplay hấp dẫn, phong cách thiết kế màn chơi xuất sắc, cốt truyện gây xúc động mạnh... The Last Of Us cũng được xem là cột mốc mang tính bước ngoặc của hệ máy PlayStation, chứng minh chiến lược phát triển đúng đắn của Sony.

Như một định mệnh, khi The Last Of Us ra mắt năm 2013, hệ máy PlayStation 3 đang bước vào những tháng cuối cùng trong vòng đời của mình. Tương tự, The Last Of Us Part 2 cũng được phát hành ngay trước thời điểm Sony công bố PlayStation 5, với sứ mệnh của một "bom tấn" cuối cùng khép lại hành trình dài 7 năm của hệ máy PlayStation 4. Có thể nói, từ yếu tố lịch sử, danh tiếng của đội ngũ phát triển Naughty Dog, sức ảnh hưởng từ phiên bản đầu... The Last Of Us Part 2 dễ dàng trở thành trò chơi được mong đợi bậc nhất của năm 2020.

Tuy nhiên, trong thời điểm cả Tuy nhiên, trong thời điểm cả thế giới đang vất vả đối phó với cuộc khủng hoảng mang tên Covid-19, có vẻ như cả Sony lẫn Naughty Dog đều nhận thấy đây không phải thời điểm khôn ngoan để ra mắt tựa game quan trọng này. Do đó, trong thông báo chính thức mới đây từ Sony, tập đoàn này đã quyết định hoãn phát hành The Last Of Us Part 2 vô thời hạn.