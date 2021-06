One Punch Man: The Strongest tặng PS5 & iPhone 12 Pro Max cho game thủ

Trong thời gian đăng ký tải trước, game thủ Việt có cơ hội nhận các phần quà trong game cực hấp dẫn khi số lượng đăng ký tải đạt các mốc qui định. Hơn nữa, One Punch Man: The Strongest sẽ tiến hành quay số để tìm ra những người chơi may mắn nhận máy chơi game Play Station 5, điện thoại thông minh iPhone 12 Pro Max 256GB, đồng hồ Apple Watch,… cùng rất nhiều tặng phẩm khác sẽ được tựa game trao đến tận tay game thủ Việt.

One Punch Man là câu chuyện về Saitama - chàng trai đã bắt đầu con đường anh hùng vì sở thích của bản thân. Trải qua 3 năm đặc huấn, Saitama sở hữu sức mạnh "không đối thủ". Tuy nhiên, vì "lỡ" trở nên mạnh quá nên đối thủ dù mạnh cỡ nào cùng đều bị Saitama dứt điểm chỉ bằng một cú đấm.

Tại Việt Nam, One Punch Man: The Strongest đang được cộng đồng đón nhận rất nồng nhiệt. One Punch Man: The Strongest hiện nhận được rất nhiều lời khen từ cộng đồng bởi đây là game mobile bản quyền anime One Punch Man đầu tiên tại Việt Nam. Tất cả những điểm đặc trưng nhất của game tại thị trường Châu Á hoàn toàn được áp dụng tại phiên bản Việt Nam như: diễn viên lồng tiếng anime lồng tiếng cho game, những đoạn anime giao đấu hấp dẫn được thể hiện trọn vẹn trong từng chương, phó bản của game chắc chắn sẽ khiến người chơi thích thú.

One Punch Man: The Strongest dự kiến sẽ được VNG chính thức mở cửa tại thị trường Việt Nam trong tháng 8.2021.