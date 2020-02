Phim chuyển thể từ game Sonic the Hedgehog lập kỷ lục phòng vé

Sonic là một trong những nhân vật giả tưởng nổi tiếng nhất trong lịch sử ngành game, được tạo ra bởi Sega vào năm 1991. Tính đến thời điểm hiện tại, các tựa game về chú nhím siêu tốc này đã bán được hàng trăm triệu bản toàn cầu, Sonic cũng là một trong bốn nhân vật đầu tiên được binh danh tại đại lộ Walk of Game (Hoa Kỳ), bên cạnh Mario, Master Chief và Link.

Vào năm 2013, Sony đã mua lại bản quyền chuyển thể Sonic lên màn ảnh rộng, tuy nhiên, đến tận năm 2018, quá trình sản xuất bộ phim này mới bắt đầu triển khai dưới mái nhà mới Paramount Pictures cùng sự tham gia của tài tử Jim Carrey. Khá thú vị là trong lần đầu ra mắt trailer, Sonic the Hedgehog đã nhận phải "gạch đá" do tạo hình khác xa nguyên tác. Dù vậy, sau khi lùi ngày ra rạp và tiến hành chỉnh sửa tạo hình, Sonic the Hedgehog đã nhận được nhiều lời khen ngợi rất tích cực.

Có lẽ chính sự "tha thứ" này từ cộng đồng game thủ đã giúp cho Sonic the Hedgehog đạt thành công rực rỡ trong tuần đầu ra mắt (từ ngày 14.02), với doanh thu phòng vé lên đến 57 triệu USD. Kỷ lục này giúp Sonic the Hedgehog vượt mặt Detective Pikachu (54 triệu USD), trở thành bộ phim chuyển thể từ game có doanh thu tuần đầu cao nhất mọi thời đại. Có lẽ chính sự "tha thứ" này từ cộng đồng game thủ đã giúp cho Sonic the Hedgehog đạt thành công rực rỡ trong tuần đầu ra mắt (từ ngày 14.02), với doanh thu phòng vé lên đến 57 triệu USD. Kỷ lục này giúp Sonic the Hedgehog vượt mặt Detective Pikachu (54 triệu USD), trở thành bộ phim chuyển thể từ game có doanh thu tuần đầu cao nhất mọi thời đại.

Thành công của Sonic the Hedgehog một lần nữa cho thấy sức hút từ những phim chuyển thể từ game, vốn rất được các nhà sản xuất quan tâm trong thời gian gần đây - mà Netflix có thể xem là đơn vị năng động nhất.