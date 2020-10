Rainbow Six Siege gia nhập Xbox Game Pass

Ubisoft là công ty game gây nhiều tranh cãi trong vài năm gần đây về chất lượng game, do nhiều thương hiệu tâm điểm của họ đang trải qua các sự thay đổi mang tính "đại phẫu", chưa thể dung hòa được những cộng đồng game thủ mới và cũ. Tuy nhiên, có một dòng game đã làm cực kỳ thành công yếu tố này: Rainbow Six Siege

Từ một tựa game tập trung nhiều cho phần chơi đơn và cốt truyện nặng bản sắc Tom Clancy, Rainbow Six Siege có một cuộc chuyển mình ngoạn mục khi chỉ mang đến tính năng chơi mạng, đồng thời trở thành game bắn súng thuần eSports. Từng bước một, Rainbow Six Siege xây dựng cộng đồng game thủ đông đảo nhờ gameplay hấp dẫn, lôi cuốn và rất kịch tính. Ngoài ra, trò chơi cũng thu hút được sự quan tâm của rất nhiều đội tuyển eSports chuyên nghiệp.

Nếu như các dòng game khác của Ubisoft luôn bị đem ra tranh cãi, thì Rainbow Six Siege càng ngày càng tạo được thiện chí đối với game thủ toàn cầu. Sắp tới, trò chơi này hứa hẹn sẽ có một bước chuyển mình mới khi chính thức gia nhập dịch vụ chơi game Xbox Game Pass (Microsoft) ngay trong tháng 10 này.

Với lượng game thủ đang tăng tiến theo từng ngày, Xbox Game Pass có thể xem là "thế lực" hàng đầu trong số những dịch vụ chơi game trọn gói hiện nay. Nhờ vào cộng đồng đông đảo này, Xbox Game Pass đã từng giúp hồi sinh nhiều tựa game tưởng như đã "chết", tiêu biểu nhất chính là No Man Sky. Do đó, hoàn toàn có thể kỳ vọng rằng lượng người chơi Rainbow Six Siege sẽ tăng đột biến trong những ngày tới.