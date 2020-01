Sea Of Thieves cán mốc 10 triệu người chơi

Ra mắt vào ngày 20.03.2018, Sea Of Thieves được phát triển bởi Rare, tái hiện thế giới cướp biển đầy chất phiêu lưu, nhưng theo phong cách tạo hình Cartoonish, đề cao sự hài hước, vui nhộn và hướng đến mọi đối tượng game thủ.

Điểm sáng lớn nhất của Sea Of Thieves chính là tính cộng đồng cao, với triết lý xây dựng thế giới mở trong game theo cấu trúc "shared game world", cho phép những nhóm game thủ gặp gỡ ngẫu nhiên lẫn nhau, tạo thành những cuộc tương phùng và chạm trán đáng nhớ.

Ngay từ thời điểm ra mắt, Sea Of Thieves đã trao gửi nhiệm vụ mang tính chiến lược: phát triển hệ sinh thái game của Microsoft. Do đó, trò chơi chỉ được phân phối độc quyền trên Xbox One và Windows (thông qua duy nhất kênh Microsoft Store).