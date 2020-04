Sega bác bỏ tin Persona 5 sẽ phát hành trên PC

Sau khi Horizon: Zero Dawn công bố sẽ phát hành trên nền tảng PC vào mùa hè năm nay, cộng đồng game thủ đã bắt đầu có cái nhìn hoàn toàn khác về những trò chơi được gắn mác độc quyền PS4. Mới đây, trang thương mại điện tử Amazon chi nhánh tại Pháp đã bất ngờ liệt kê Persona 5 Royal và Day Gone vào danh sách game sắp phát hành trên nền tảng PC.

Day Gone là trường hợp khá giống với Horizon: Zero Dawn, cả hai đều được phát triển bởi những Studio thuộc quyền sở hữu của Sony, nên việc độc quyền cho hệ máy PS4 được xem là điều hiển nhiên. Trong khi đó, Persona 5 Royal là sản phẩm do Atlus toàn quyền quyết định về chiến lược phát triển lẫn phát hành.