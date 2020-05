Sony đã xác định được kẻ làm lộ cốt truyện The Last of Us Part 2

Như Thanh Niên Game đã đưa tin trước đó, The Last of Us Part 2 đã bị lộ hàng loạt đoạn Cutscene (các đoạn phim cắt cảnh thể hiện cốt truyện của game). Đáng chú ý, những nội dung này chứa đựng nhiều tình tiết quan trọng, hé lộ các bước ngoặt và nút thắt quan trọng của cốt truyện The Last of Us Part 2.

Sau sự việc này, nhiều nguồn tin cho rằng kẻ làm lộ nội dung The Last of Us Part 2 là nhân viên trực thuộc Naughty Dogs - đơn vị phát triển The Last of Us Part 2. Cơ sở của tin đồn này xuất phát từ việc trước đó, nhiều nhân sự tại Naughty Dogs đã lên tiếng chỉ trích chế độ làm việc khắt nghiệt của Naughty Dogs, dẫn đến sự bất mãn và hành động mang tính phá hoại kể trên.

Tuy nhiên, theo phát ngôn chính thức mới đây từ Sony (cũng là đơn vị chủ quản Naughty Dogs), vụ việc này không xuất phát từ nhân sự trực thuộc dự án The Last of Us Part 2. Thú vị hơn, Sony cho biết thậm chí họ đã xác định được cá nhân chịu trách nhiệm về vụ rò rỉ. Hiện tại, Sony vẫn đang mở rộng điều tra và chưa cung cấp thêm thông tin cụ thể nào.

Vụ rò rỉ nội dung này có thể xem là cú sốc đối với The Last of Us Part 2 và cộng đồng game thủ nói chung, gây ảnh hưởng nặng nề đến trải nghiệm của game thủ trong tương lai, nếu chẳng may họ đã xem qua những đoạn Cutscene này. Do đó, chuyên mục Game báo Thanh Niên khuyến cáo quý độc giả không nên xem các đoạn Cutscene này dù đang tò mò đến mức nào chăng nữa.