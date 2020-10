Spider-Man: Miles Morales được khen ngợi hết lời vì bộ trang phục mới

Cụ thể, bộ giáp độc đáo này được tái hiện từ Spider-Man: Into the Spider-Verse (bộ phim hoạt hình được đánh giá rất cao và giành giải Oscar). Không chỉ về ngoại hình, bộ trang phục này còn mang lại hiệu ứng di chuyển stop-motion (với tốc độ 12 khung hình mang tính thương hiệu của Into the Spider-Verse), cũng như phong cách bay nhảy rất "bất cần" đặc trưng từ bộ phim. Hiện tại, màn giới thiệu này đang nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng game thủ.