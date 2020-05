Trong một diễn biến bất ngờ nhằm chào đón ngày lễ kỷ niệm thương hiệu Star Wars "May the Fourth" (nói trại từ câu thoại nổi tiếng "May the Force be with you", rơi vào ngày 04.05 hàng năm), Star Wars Jedi: Fallen Order đã bất ngờ ra mắt bản Update mang lại nhiều nội dung mới hấp dẫn, và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí.

Trong bản cập nhật này, Star Wars Jedi: Fallen Order sẽ có thêm nhiều bộ trang phục mới cho nhân vật chính Cal. Ngoài ra, game sẽ cập chế độ đấu trường cho phép bạn tham chiến với nhiều dạng kẻ thù khác nhau. Bên cạnh đó, chế độ Challenge cũng mang đến nhiều thử thách thú vị cho người chơi.