Sucker Punch lý giải về cơ chế gây tranh cãi nhất Ghost Of Tsushima

Ra mắt vào ngày 17.07.2020, Ghost Of Tsushima là "bom tấn" hành động/nhâp vai lấy đề tài nước Nhật vào những năm cuối của thế kỷ 13 - khi đất nước này đang phải hứng chịu cuộc xâm lược của đế chế Mông Cổ. Bên cạnh chất lượng và sự đầu tư chỉn chủ ngay từ thời điểm ban đầu, Ghost Of Tsushima còn gây chú ý bởi đây là một trong những tựa game độc quyền cuối cùng của nền tảng PS4 , trước khi Sony dồn toàn lực cho hệ máy kế nhiệm PS5.

Đáp lại sự kỳ vọng khổng lồ, Ghost Of Tsushima đã đem lại một trải nghiệm hấp dẫn, hoành tráng và nhiều ấn tượng. Trò chơi được giới chuyên môn đánh giá rất cao, và là một trong ba tựa game duy nhất của phương Tây được tạp chí lừng danh Famitsu (Nhật Bản) đánh giá mức điểm tuyệt đối 40/40 (hai cái tên còn lại là GTA 5 và TES: Skyrim).

Dù vậy, Ghost Of Tsushima dĩ nhiên không tránh khỏi có khuyết điểm, và một trong số đó chính là đề tài khiến cư dân mạng "hao tổn giấy mực" để bình luận suốt hai ngày qua: cơ chế chiến đấu nói không với Lock-on.

Lock-on là tính năng khá phổ biến trong các dòng game hành động những năm gần đây, cho phép game thủ khóa góc nhìn vào một nhân vật cố định. Nhờ đó, bạn sẽ có sự kiểm soát tốt hơn về không gian, vị trí, và tập trung được sự chú ý vào một mục tiêu nhất định. Ở một số tựa game, Lock-on đóng vai trò sống còn mà tiêu biểu nhất là series Dark Souls.

Ghost Of Tsushima đã từ bỏ cơ chế này, không cho phép game thủ tập trung vào một mục tiêu cụ thể nào. Do đó, khi đối đầu với nhiều kẻ địch cùng một lúc, game thủ luôn thường trực đối mặt với nguy hiểm và trả giải đắt cho vài giây lơ là. Ngoài ra, điều này cũng khiến camera của trò chơi trở nên "khó lường", đôi lúc gây khó chịu ở những địa hình chật hẹp. Chính vì đặc tính này, chỉ trong vòng hai ngày trôi qua đã có hàng ngàn bình luận tranh cãi về quyết định hủy bỏ Lock-on của Ghost Of Tsushima.