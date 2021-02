Sword & Shield là bản Pokemon bán chạy nhất hai thập kỷ vừa qua

Trong báo cáo doanh thu mới nhất của Nintendo, Pokemon Sword & Shield đã chính thức vượt mốc doanh số 20 triệu bản, qua đó trở thành phiên bản Pokemon bán chạy nhất trong suốt chiều dài 20 năm vừa qua. Đây không chỉ là một thắng lợi lớn của nhà Nintendo , mà còn tạo cú hích đầy tích cực cho dòng game Pokemon nói chung.

Tuy sở hữu doanh số "khủng", Pokemon Sword & Shield chưa phải phiên bản bán chạy nhất của cả dòng game Pokemon, mà chỉ xếp vị trí thứ ba. Hai ví trí "đầu bảng" thuộc về Pokemon Red and Blue (31,37 triệu bản, ra mắt vào năm 1996) và Pokemon Gold and Silver (23,1 triệu bản, ra mắt năm 1999). Tính đến thời điểm hiện tại, tổng doanh số của dòng game Pokemon do Nintendo phát triển đã đạt con số hơn 280 triệu bản.