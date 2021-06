'Thánh Phồng Tôm' One Punch Man: The Strongest cập bến Việt Nam

Dựa trên bộ truyện tranh nổi tiếng của Shueisha cũng như hiệu ứng hút khách từ bộ phim One Punch Man, nhà xuất bản Tianma đã làm việc với các nhà làm game để bảo đảm quyền cấp phép và phát triển game mobile về "Thánh Phồng Tôm" Saitama với tên gọi One Punch Man: The Strongest. Hiện tại trò chơi đã được phát hành tại nhiều thị trường như Đài Loan, Ma Cao, Singapore,... và sắp tới sẽ được VNG phát hành độc quyền tại thị trường Việt Nam.

Trong thế giới của One Punch Man: The Strongest, người chơi sẽ được khám phá cốt truyện thú vị và các trận chiến thẻ bài chiến lược 2D, nơi hội tụ tất cả các nhân vật gốc từ bộ anime. Các nhân vật bao gồm: Makoto Furukawa, Kaito Ishikawa, Aoi Yuuki, Kazuhiro Yamaji, Kenjiro Tsuda, Minami Takayama, Hiroki Yasumoto, Takahiro Sakurai, Youji Ueda, và nhiều người khác.

Lối chơi của One Punch Man: The Strongest đi theo hướng chiến thuật, do vậy người chơi sẽ cần thu thập đội hình của mình và dẫn dắt đội hình đó chinh phục thế giới trong game, thông qua việc hoàn thành các nhiệm vụ trong chế độ PvE, PvP, Tổ đội diệt Boss,... Có thể nói rằng One Punch Man: The Strongest tái tạo một cách trung thực thế giới anh hùng của One Punch Man, bộ anime và manga đình đám, về mặt thiết kế tổng thể, nhân vật mang tính biểu tượng, địa điểm quen thuộc và quan trọng nhất là lối chiến đấu mới lạ.

Với cốt truyện hấp dẫn và nhiều tính năng thú vị, chắc chắn One Punch Man: The Strongest sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho game thủ Việt trong mùa hè 2021 này.