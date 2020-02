Càng gần thời điểm kỷ niệm một năm phát hành, The Division 2 càng có nhiều hoạt động và ưu đãi đáng giá dành cho game thủ, trong đó, sự xuất hiện của bản mở rộng Warlords of New York đang nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng game thủ.