The Last Of Us Part 2 ấn định ngày ra mắt sau 'thảm họa' rò rỉ

Những ngày vừa qua có thể xem là quãng thời gian đáng quên của Naughty Dog - đội ngũ phát triển The Last Of Us Part 2. Bắt đầu từ những thông tin rò rỉ về cốt truyện và các vụ lùm xùm xoay quanh việc hoàn thiện trò chơi, trong ngày hôm qua (27.04), "quả bom" thật sự phát nổ khi hàng loạt các đoạn cutscene (những đoạn phim cắt cảnh thể hiện cốt truyện game) được tung lên các trang mạng xã hội một cách cố tình.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, những đoạn cutscene này đều là sản phẩm "chính hãng" của The Last Of Us Part 2, và chỉ có thể được tung ra từ những nhân sự đang trực tiếp phát triển dự án. Đáng chú ý, những đoạn phim này hé lộ rất nhiều tình tiết mang tính bước ngoặt và bất ngờ của The Last Of Us Part 2, hoàn toàn có thể khiến bạn đánh mất cảm giác trọn vẹn khi trải nghiệm game trong tương lai.