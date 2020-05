The Last of Us Part 2 sắp có buổi công chiếu giới thiệu game

State Of Play là series những video khá thú vị được Sony và một số nhà phát triển game phối hợp thực hiện, nhằm giới thiệu và phân tích một số tính năng, điểm nhấn hoặc thuần túy mang ý nghĩa marketing cho các tựa game sắp phát hành. Sắp tới, The Last of Us Part 2 sẽ trình chiếu đoạn State Of Play có thời lượng 20 phút để cộng đồng game thủ có cái nhìn chi tiết hơn về tựa game. Lịch phát sóng của buổi công chiếu này được ấn định vào thời điểm 3 giờ sáng, ngày 28.05.2020 (giờ Việt Nam).

The Last Of Us Part 2 là tựa game được mong đợi bậc nhất trong năm 2020, bởi lẽ phần đầu của tựa game này đã đạt được những thành công quá lớn, thậm chí, giới chuyên môn và cộng đồng game thủ còn nhận định The Last Of Us là một trong những tựa game hay nhất mọi thời đại. Do đó, mọi thông tin về sản phẩm kế nhiệm là The Last Of Us Part 2 đều rất thu hút sự quan tâm của game thủ.