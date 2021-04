The Last Of Us phiên bản truyền hình sẽ bấm máy vào tháng 7

Dường như, phim chuyển thể từ game đang trở thành một "hot trend" mới của giới làm phim, khi liên tục xuất hiện nhiều kế hoạch chuyển thể gây xôn xao cộng đồng game thủ - đặc biệt là từ các trò chơi thuộc nhà Sony. Nếu tính trường hợp mới đây nhất là Ghost Of Tsushima , Sony đã có tới 10 phim điện ảnh và truyền hình chuyển thể từ game của họ. Trong đó, The Last Of Us là một trong những cái tên được trông đợi hàng đầu.

Bởi lẽ, The Last Of Us được xem là một trong những tựa game xuất sắc nhất mọi thời đại, với tâm điểm là thế giới đặc sắc cùng một cốt truyện (cũng như cách kể chuyện) gần như hoàn hảo, làm lay động cảm xúc của nhiều game thủ. Do đó, bộ phim The Last Of Us nhận được nhiều kỳ vọng sẽ trở thành một TV Series thành công khác của HBO. Đặc biệt, sự quan tâm dành cho bộ phim càng tăng lên khi HBO công bố dàn diễn viên chính gồm Pedro Pascal (vai Joel) và Bella Ramsey (vai Ellie).