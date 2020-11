The Witcher ngừng quay vì ca dương tính Covid-19 trong đoàn làm phim

Netflix đang ngày càng "mát tay" và thành công với các dự án phim chuyển thể từ game, trong đó, The Witcher là một trong những cái tên mà bất kỳ game thủ nào đang sử dụng dịch vụ Netflix cũng không nên bỏ qua. TV Series The Witcher chuyển thể từ bộ tiểu thuyết/game cùng tên (trở nên nổi tiếng toàn cầu dưới mái nhà CD Projekt Red ), phát sóng lần đầu vào ngày 20.12.2019. Bộ phim nhận được đánh giá tích cực từ game thủ lẫn khán giả đại chúng, đặc biệt, bài hát "Toss a coin to your witcher" trong phim bất ngờ trở thành ca khúc "hot" và gây hiện tượng.